かつて韓国を「ゴミの国」と言い放ち物議を醸したアメリカ人投手がマイナー降格を言い渡された。【写真】「バイバイ！ゴミの国」アメリカ人投手の韓国侮辱発言『MLB.com』は3月25日、デトロイト・タイガースが3選手をマイナーオプションでAAAのトレド・マッドヘンズに降格させ、バーチ・スミスら6選手をマイナーキャンプへ配置転換したことを伝えた。2022年に埼玉西武ライオンズでプレーしたスミスは、翌2023年に韓国KBOのハンファ