コンビニで約300円のサンドイッチ1個を万引きしたことにより逮捕され、勾留中の元タレント・坂口杏里容疑者（35）。各社の報道によると、3月17日に東京・八王子市のコンビニで万引きに気付いた店員が坂口を取り押さえ、通報を受けて駆けつけた署員が窃盗容疑で現行犯逮捕。現在も勾留が続いていて、本人は容疑を認めているという。女優・坂口良子さん（享年57）の娘で、デビュー当初は2世タレントとして活躍するも近年は”お騒がせ