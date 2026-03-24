データシステムは、「TV-KIT」シリーズの適合情報を更新し、2026年1月に一部改良を実施したトヨタ ハイエースについて、「TTV437」の2タイプが適合すると発表した。価格は各2万7280円。 【画像】同乗者が退屈しない！快適・便利になるTV-KITのパッケージ TV-KITを装着することで、走行中でも純正ナビ（ディスプレイオーディオ）のテレビ視聴とナビ操作ができるようになる。走行中でも同乗者が