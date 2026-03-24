ベネズエラの優勝で幕を閉じた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）から、まもなく1週間。メジャーリーグのレギュラーシーズンは日本時間26日に早くも開幕を迎える。今季は村上宗隆、岡本和真、今井達也の日本人3選手が新たに海を越えてメジャーに挑戦するが、やはり注目はワールドシリーズ3連覇がかかるドジャースの日本人トリオだろう。昨季、4度目となる満票MVPを受賞した大谷翔平はもとより、サイ・ヤング賞