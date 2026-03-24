料理研究家のリュウジ氏（39）が24日までに自身のXを更新。大手料理レシピサイト「クックパッド」がリリースした新機能「レシピスクラップ」についての声明に対し、驚きを見せた。リュウジ氏は21日に「クックパッドの新機能酷すぎる」と前置きした上で「InstagramやXなどクックパッドに載せてない料理家さんのレシピを簡単に取り込めて元投稿にアクセスしなくてもクックパッドアプリで完結出来るシステムこっちは必死で自己アカ