ユーザーに突然送られてくる開示請求は年15万件！総務省によれば、2024年の発信者情報開示請求は15万件を突破。その95.6％が特定のソフトによるAV事案だという。かつてない規模で加速する開示請求の裏には、調査会社や弁護士ぐるみの組織的な関与もささやかれている。法外な解決金請求が飛び交う、現場の闇に切り込む！【図表】解決金請求までの流れ＆ファイル共有ソフト『BitTorrent』の仕組み＆ブラウザを使ったダウンロードとフ