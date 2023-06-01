B’zのギタリスト松本孝弘とEXILEの初コラボが実現した。EXILEの楽曲プロジェクト「24karats」シリーズの新作に松本がギターで参加。タイトルは「24karatsGOLDLEGACYfeat.松本孝弘」で、30日に配信される。松本の重厚感あふれるギターサウンドにEXILEのボーカル陣が力強い歌声を乗せたロックナンバー。松本の甲高いギターソロから始まり高揚感を高めると、ボーカルのATSUSHI（45）が♪永遠の証その名を刻め――とシ