季節の変わり目は新しい服を手に取る機会が増え、着なかった服を手放す絶好のタイミング。今回は、20年汚部屋で暮らした経験をもつ片付け収納スペシャリスト・おさくさん（30代・3児の母）が、衣替えの際に見直すべき衣類を紹介します。当たり前のようにクローゼットに入っている服を見直すことで、すっきりと整った状態をキープできます。衣替え前に見直しておきたいもの4つ「服はあるのに、着たい服がない」【写真】衣替え前に見