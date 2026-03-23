3月22日、吉野川沿岸を走るコースでは最後となる「とくしまマラソン2026」が開催されました。春の阿波路を駈け抜けた7000人を超えるランナーたちと、沿道の応援の様子などを映像とともに振り返ります。 ❝県庁前・午前7時過ぎ❞（ランナー）「きょうは遊びじゃないぞ、本気やで」（ランナー）「もう楽しく（走る）」（兵庫から）「コンディションをケアしてもらっている」（記者）「何の