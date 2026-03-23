サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売した。■使い方で選べる、セルフパワーとバスパワーの2WAYバスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパ