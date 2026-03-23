セルフ・バス両対応！USB A・Type-Cの接続方法も使い勝手で選べるUSBハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、セルフパワー／バスパワーの2WAYで使え、USB AとType-Cの両方のコネクタで接続ができ、USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」と「400-HUBC55BK-12（120cm）」を発売した。
■使い方で選べる、セルフパワーとバスパワーの2WAY
バスパワーで手軽に使えるだけでなく、Type-Cポート対応の充電器とケーブルを用意すればセルフパワーでも運用できる。消費電力の大きいポータブルHDDなどを接続する際にも、より安定した電源供給ができるのが特長。軽快さを優先したい日常使いにも、安定性を重視したいシーンにも応える、実用性の高いUSBハブだ。
■パソコンが変わっても、そのまま使える
本製品はUSB AとType-Cの両方に対応している。変換コネクタを備えているため、普段はUSB A搭載のPC、外出先ではType-C搭載ノートPCというように接続先が変わっても、ハブを買い替える必要がない。会議室、フリーアドレス、出張先など、使用環境が流動的な現代のワークスタイルにフィットする1台だ。
■配線環境に合わせて選べる、60cm・120cmのロングケーブル仕様
本製品は、余裕を持って配線しやすい60cm・120cmのロングケーブルを採用している。パソコンのポート位置や設置場所が、側面や背面などにあっても、使いやすさに左右されにくい快適な接続環境を実現する。デスク上で取り回しやすい60cm、離れた位置でもゆとりを持って接続できる120cmから選べるため、オフィス、自宅、会議室などさまざまな使用シーンに合わせて最適な1台を選択できる。
■USB 5Gbps対応で、データ移動がもっと快適に
USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応しており、写真、動画、プレゼン資料など容量の大きいデータもスムーズに転送できる。マウスやキーボードの接続だけでなく、USBメモリや外付けストレージを活用する場面でも快適だ。作業待ちのストレスを減らし、日々の業務効率を高めてくれる、スピード面でも頼れるモデル。
■どんな場面でも使いやすい、対応力の高いUSBハブ
USB A・Type-Cの両方に対応しているため、会社でも自宅でも、異なるPCにそのまま接続できる。マウスやキーボード、USBメモリはもちろん、セルフパワーにも対応しているため、HDD/SSDや光学ドライブなど消費電力の高い機器も安定して使用可能。さまざまな機器・環境に幅広く対応できる1台だ。
■商品詳細
■USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」
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本製品はUSB AとType-Cの両方に対応している。変換コネクタを備えているため、普段はUSB A搭載のPC、外出先ではType-C搭載ノートPCというように接続先が変わっても、ハブを買い替える必要がない。会議室、フリーアドレス、出張先など、使用環境が流動的な現代のワークスタイルにフィットする1台だ。
■配線環境に合わせて選べる、60cm・120cmのロングケーブル仕様
本製品は、余裕を持って配線しやすい60cm・120cmのロングケーブルを採用している。パソコンのポート位置や設置場所が、側面や背面などにあっても、使いやすさに左右されにくい快適な接続環境を実現する。デスク上で取り回しやすい60cm、離れた位置でもゆとりを持って接続できる120cmから選べるため、オフィス、自宅、会議室などさまざまな使用シーンに合わせて最適な1台を選択できる。
■USB 5Gbps対応で、データ移動がもっと快適に
USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）に対応しており、写真、動画、プレゼン資料など容量の大きいデータもスムーズに転送できる。マウスやキーボードの接続だけでなく、USBメモリや外付けストレージを活用する場面でも快適だ。作業待ちのストレスを減らし、日々の業務効率を高めてくれる、スピード面でも頼れるモデル。
■どんな場面でも使いやすい、対応力の高いUSBハブ
USB A・Type-Cの両方に対応しているため、会社でも自宅でも、異なるPCにそのまま接続できる。マウスやキーボード、USBメモリはもちろん、セルフパワーにも対応しているため、HDD/SSDや光学ドライブなど消費電力の高い機器も安定して使用可能。さまざまな機器・環境に幅広く対応できる1台だ。
■商品詳細
■USB 5Gbpsの高速通信も可能な5ポートUSBハブの「400-HUBC55BK-6（60cm）」
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