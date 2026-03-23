Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』上映ヒット記念のイベントが続々決定。3月28日（土）、29日（日）には関東・関西にレジェンド3戦士がやってくる。4月2日（木）は「ゴジュウジャーDAY」、4月20日（月）は「ブンブンジャーDAY」と題してキャスト登壇イベントが開催される。＞＞＞レジェンド3戦士や本ポスターのビジュアルをチェック！（写真3点）『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高