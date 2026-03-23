JRや私鉄、東京メトロに都営地下鉄……と多彩な鉄道が走る都内のなかでも、代表的な路線といえばJR山手線だろう。都内主要エリアにある30駅を環状に結び、各方面へと向かう路線に接続するターミナル駅も多数抱えている。そんな便利なJR山手線沿線に住むには、どれくらいの家賃が必要なのか調査！一人暮らし向け賃貸物件（10平米以上〜40平米未満、ワンルーム・1K・1DK）の家賃相場ランキングを紹介しよう。JR山手線（画像／PIXTA