昨年末、『週刊プレイボーイ』にてグラビアデビュー。"令和のスイカップアナウンサー"として業界に激震を与えたラジオ沖縄アナウンサーの竹中知華（たけなか・ともか）が『竹中知華カレンダーブック2026．4〜2027．3』を3月16日に発売！20日、都内でお渡し会を行なった。今回のカレンダーは昨年11月と今年1月に発売された週刊プレイボーイの未公開カットから選りすぐりのカットを、彼女の実物大に近いサイズに印刷したベスト版と