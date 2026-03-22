大会終了からほどなくしてドジャースでの実戦調整を開始した大谷(C)Getty Imagesベネズエラの史上初となる世界制覇で幕を閉じた今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。米スポーツ専門局『FOX Sports』で放映された米国代表との決勝戦が史上最多となる1078万4000人を記録するなど一大フィーバーを巻き起こしたが、大会運営を巡っては様々な課題も浮き彫りになった。【動画】OP戦登板で出た160キロ！大谷翔平が三振を