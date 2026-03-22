オープン戦、阪神１−０オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）わずか１点のリードでも、この男たちなら心配は要らない。反撃の隙を与えず、勝利へのバトンをつなげる光景は頼もしく心強い。阪神は中継ぎ陣が六回以降、相手打線を１安打に封じる無失点リレーを披露した。まずは２番手・早川が先陣を切って六回を三者凡退に片付け、七回はモレッタが続いた。八回は桐敷がマウンドへ。先頭・森友の中前打から１死二塁のピ