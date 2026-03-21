県内企業で40歳未満の世代が企業の社長を務める割合は2.92％で全国で2番目に高かったことが民間の信用調査会社の調べで分かりました。東京商工リサーチによりますと、県内企業の社長1万1626人のうち40歳未満の社長は339人で、割合にすると2.92％でした。この割合は都道府県別で3.65％の東京に次ぐ全国2位でした。339人の内訳を男女別に見ると男性293人、女性46人。業種別では、小売業が64人と最多で次いで建設業が62人、サ&#