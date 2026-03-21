英国遠征を控える森保ジャパンが19日、現地28日のスコットランド戦、同31日のイングランド戦の代表メンバー28人を発表。＜アジア最強DF＞が、1年9カ月のブランクの末に復帰した。【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸にJリーグGKが鼻息荒げるワケオランダ1部アヤックスの一員として、1年10カ月ぶりの先発出場となった15日のスパルタ戦で攻守に奮闘したDF冨安健洋（27）である。2021年夏に英