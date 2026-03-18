NHKは18日、大規模なメールの誤送信があったと公表しました。NHKによりますと、17日午後7時ごろ、NHK放送センター内のシステムで、送信グループ内の対象者全員のメールアドレスが確認できる状態で送信していました。メールは100人ずつのグループ単位で送信されており、それぞれのグループ内で他の登録者のメールアドレスが確認できる状態になっていました。システム保守を担当する外部業者の担当者が、誤ってシステムの登録者全員