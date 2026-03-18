「キラふわグミ ゴールデンパイン味」ノーベル製菓は、3月30日から、「キラふわグミ ゴールデンパイン味」を発売する。ふわふわとした弾力とシャリっとした噛み心地を同時に楽しめる“ふわシャリ食感”が特長の「キラふわグミ」は、星型のグミにカラフルでキラキラとしたコーティングを施した、かわいらしい見た目が魅力の商品になっている。今回発売する新フレーバー「ゴールデンパイン味」は、芳醇な甘みと華やかな香りが広がる