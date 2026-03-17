人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「新ジャガとピーマンの煮びたし」レシピを紹介します。さっと煮るだけで完成する、簡単ヘルシーな副菜は、忙しい日の“あと一品”にもぴったり。新ジャガとピーマンの食感が、旬のおいしさをさらに引き立てます。2種の食感を生かしたあっさりヘルシーな副菜新ジャガとピーマンの異なる食感が楽しい煮びたし。さっと煮るだけだから、忙しい日にもうれしい副菜レシピです。●新ジャ