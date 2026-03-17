スマートフォンを購入する際、バッテリー容量がどのくらいか気にしない人もいるのではないでしょうか。そのため、友人と出かけて「相手は12万円のiPhoneなのに、自分の4万円のAndroidよりバッテリーが持たないのはコスパが悪いのでは？」と感じるかもしれません。 本記事では、約12万円・3349mAhのiPhoneと約4万円・5800mAhのAndroidを比較しながら、容量の見方やiPhoneならではのメリット、後悔しないスマ