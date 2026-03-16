【注目度S級】 ☆アセンテック（3565）本決算商社Focus：好決算を続ける同社。連続で大幅な利益の上方修正中 【注目度A級】 ◎ｔｒｉｐｌａ（5136）1QサービスFocus：好決算を続ける同社ではあるものの原油高に連動した輸送費の価格アップは、この先怖いかもしれない【注目度B級】 ○Ｍマート（4380）本決算サービスFocus：食材費高騰は同社にとって追い風になっているか？ 決算に注目 【3