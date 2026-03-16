3月17日 注目決算 注目度S：アセンテック、A級triplaほか
【注目度S級】
☆アセンテック（3565） 本決算 商社
Focus：好決算を続ける同社。連続で大幅な利益の上方修正中
【注目度A級】
◎ｔｒｉｐｌａ（5136） 1Q サービス
Focus：好決算を続ける同社ではあるものの原油高に連動した輸送費の価格アップは、この先怖いかもしれない
【注目度B級】
○Ｍマート（4380） 本決算 サービス
Focus：食材費高騰は同社にとって追い風になっているか？ 決算に注目
【3月17日発表予定 28社】
3169 ミサワ 本決算 小売業
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 本決算 小売業
3565 アセンテック 本決算 商社
3657 ポールトゥウィンホールディングス 本決算 サービス
4174 アピリッツ 本決算 サービス
4380 Ｍマート 本決算 サービス
4592 サンバイオ 本決算 医薬品
4813 ＡＣＣＥＳＳ 本決算 サービス
7683 ダブルエー 本決算 小売業
9636 きんえい 本決算 サービス
9743 丹青社 本決算 サービス
184A 学びエイド ３Ｑ サービス
7604 梅の花グループ ３Ｑ サービス
9627 アインホールディングス ３Ｑ 小売業
1444 ニッソウ ２Ｑ 建設
4194 ビジョナル ２Ｑ サービス
4384 ラクスル ２Ｑ サービス
7810 クロスフォー ２Ｑ その他製造
8927 明豊エンタープライズ ２Ｑ 不動産
2315 ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ １Ｑ サービス
3475 グッドコムアセット １Ｑ 不動産
3491 ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ １Ｑ 不動産
442A クラシコ １Ｑ 繊維
460A ＢＲＡＮＵ １Ｑ サービス
4880 セルソース １Ｑ 医薬品
5136 ｔｒｉｐｌａ １Ｑ サービス
7034 プロレド・パートナーズ １Ｑ サービス
9237 笑美面 １Ｑ サービス
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。