3月17日 注目決算　注目度S：アセンテック、A級triplaほか

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【注目度S級】
☆アセンテック（3565）　本決算　商社　
Focus：好決算を続ける同社。連続で大幅な利益の上方修正中

【注目度A級】
◎ｔｒｉｐｌａ（5136）　1Q　サービス　
Focus：好決算を続ける同社ではあるものの原油高に連動した輸送費の価格アップは、この先怖いかもしれない

【注目度B級】
○Ｍマート（4380）　本決算　サービス　
Focus：食材費高騰は同社にとって追い風になっているか？ 決算に注目

【3月17日発表予定　28社】
3169　ミサワ　本決算　小売業
3415　ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ　本決算　小売業
3565　アセンテック　本決算　商社
3657　ポールトゥウィンホールディングス　本決算　サービス
4174　アピリッツ　本決算　サービス
4380　Ｍマート　本決算　サービス
4592　サンバイオ　本決算　医薬品
4813　ＡＣＣＥＳＳ　本決算　サービス
7683　ダブルエー　本決算　小売業
9636　きんえい　本決算　サービス
9743　丹青社　本決算　サービス
184A　学びエイド　３Ｑ　サービス
7604　梅の花グループ　３Ｑ　サービス
9627　アインホールディングス　３Ｑ　小売業
1444　ニッソウ　２Ｑ　建設
4194　ビジョナル　２Ｑ　サービス
4384　ラクスル　２Ｑ　サービス
7810　クロスフォー　２Ｑ　その他製造
8927　明豊エンタープライズ　２Ｑ　不動産
2315　ＣＡＩＣＡ　ＤＩＧＩＴＡＬ　１Ｑ　サービス
3475　グッドコムアセット　１Ｑ　不動産
3491　ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　１Ｑ　不動産
442A　クラシコ　１Ｑ　繊維
460A　ＢＲＡＮＵ　１Ｑ　サービス
4880　セルソース　１Ｑ　医薬品
5136　ｔｒｉｐｌａ　１Ｑ　サービス
7034　プロレド・パートナーズ　１Ｑ　サービス
9237　笑美面　１Ｑ　サービス

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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