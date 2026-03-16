外国人労働者の受け入れを推進するため、大分県の外国人材アドバイザーに、フィリピン出身の女性が新たに就任しました。 【写真を見る】外国人材アドバイザーにフィリピン出身の女性が就任来日40年、500人を支援大分 アドバイザーに就任したのは、フィリピン出身で大分市在住の吉武ロドラさん（61）で、16日は佐藤知事から委嘱状が手渡されました。 吉武さんは1986年にマニラから来日し、県フィリピン友