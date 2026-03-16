韓国の人気バラエティ番組が“日本ネタ”で炎上中だ。小学館と『名探偵コナン』の問題シーンを削除したものの、制作側から説明はない。【画像】韓国バラエティで放送された小学館迅速な編集ではあったが、謝罪や説明はなく、配信サービスで該当場面を静かに削除しただけで沈黙を続けているため、批判はむしろ強まっている。3月13日に放送されたMBCのバラエティ番組『私は一人で暮らす』第638回は、放送後も批判にさらされている。