女優・桜井ユキが１６日、大阪市北区のカンテレで、出演中の同局・フジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜・後１０時）をＰＲ。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の三浦に似ていると話題になっていることについて「申し訳ない」と話した。りくりゅうが金メダルを獲得した様子は「素晴らしい演技！」とテレビでチェックし