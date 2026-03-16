毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新の生活家電です。小さいお子さんやペットがいる家庭では、家事時間を大短縮できるアイテムとして人気のロボット掃除機。最近は水拭きや自動ゴミ収集機能なども搭載され、格安モデルでも大満足のスペックとなっている。そんなロボット掃除機を毎日使用する上で重要になるのが、消耗品の交換だ。例えば、アイロボット製品なら水拭き用のモッ