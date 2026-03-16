トライアル8日目の猫さんは、リラックスした様子で先住猫さんと椅子の上で添い寝をしていたのだとか。2匹を発見したときは、飼い主さんは喜びを隠しきれなかったとのことです。動画は79.9万回以上も再生され、「飼い主2名で撮影している空間を想像するとじわじわきます」「大変御利益のある映像ですな」とのコメントが集まっています。 【動画：トライアル８日目の新入り猫→椅子の上を見ると、先住猫と一緒に…あまりにも『素敵