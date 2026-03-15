12日、NHKは北海道と福岡県のホテル運営会社2社に対し、長年滞納されている受信料の支払いを求める民事訴訟を札幌地裁と福岡地裁にそれぞれ提起したと発表した。対事業所への訴訟は約7年ぶりの実施であり、NHKが昨秋設置した『受信料特別対策センター』の活動が本格化したことを示す動きとして注目を集めている。【写真】面識のない女性に性的暴行…逮捕された職員が担当した五輪番組未払い総額は計約2220万円NHKによると、福