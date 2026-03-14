離婚成立までの生活費「婚姻費用」の調べ方 離婚成立までの生活費 いくらになりそう？婚姻費用の金額 婚姻費用算定表の見方 ❶子の人数・年齢によってて表が分かれているので、該当する表を見つける。 【例の場合】「養育費・婚姻費用算定表婚姻費用・子１人表（子0～14歳）」 ❷縦軸で、婚姻費用を支払う側の年収を探す。 【例の場合】年収（給与）600万円 ❸横軸で、婚姻費用を受け取る