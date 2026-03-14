いよいよ１年で最も「株主優待」が盛り上がる３月末が迫ってきた！各社が「ファン株主」の獲得に本腰を入れる中、なんと今年２月だけで30社もの企業が優待の“新設”を発表。まさに優待ラッシュの様相を呈している。さらに今年は、既存優待の「神拡充」も止まらない。「動画配信サービス『FOD』３ヵ月無料視聴」や「番組観覧（抽選）」をぶち上げたフジ・メディア・ホールディングス（4676）や、優待獲得のハードルを一気に300株