高市早苗首相が3月12日、体調不良により公務を取り止め。これに対し、元文部科学事務次官・前川喜平氏が翌13日付のX（旧ツイッター）で投稿した意見が物議を醸している。【写真】「この際『急性肺炎』に…」高市首相の“重症化”を願う前川氏の衝撃投稿《「急性肺炎」になって、訪米やめろ》12日の衆院予算委員会終了後、高市首相はイスラム諸国の駐日大使らとの食事会を予定していたが、体調不良で公務を切り上げた。食事会を