1964年8月24日の深夜、人気俳優・高島忠夫と宝塚歌劇団出身の妻・寿美花代が暮らす東京都世田谷区の自宅で、生後5ヶ月の長男が浴槽で溺死しているのが発見された。愉快犯でも誘拐犯でもない…衝撃の犯人とは。写真はイメージ©getty当初は強盗による犯行と思われたが、捜査が進むにつれて浮かび上がったのは、信頼していた身内による衝撃的な真実だった。バスタブに沈んでいたのは…事件は午前2時頃、住み込みの17歳の