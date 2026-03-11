3月11日に発表された県内のレギュラーガソリン価格は157.7円で、先週から4.3円値上がりしました。石油情報センターでは12日以降、ガソリンの価格が24円から26円程度、大幅に値上がりする見通しと予測しています。11日に発表された9日時点の、県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は157.7円となり、先週から4.3円値上がりしました。平均小売価格は全国で4番目の安さですが、値上げ幅は全国で4