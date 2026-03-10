記事のポイントAIで生成した偽の損傷写真を使った返品詐欺が急増し、ブランド各社が対応を迫られているEC返品詐欺の年間損失は1000億ドル超。AIにより手口はより手軽・巧妙になっている各社は追加確認プロセスの導入などで対策を強化するが、誠実な顧客への影響も課題となっている2、3週間前、ホームグッズブランドであるボル・アンド・ブランチ（Boll＆Branch）のCEO、スコット・タネン氏は、最近のカスタマーサービスへの問い合