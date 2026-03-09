ソフトテニスやレスリングの全国大会に出場する、つるぎ高校と脇町高校の選手が3月9日に四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、脇町高校の女子ソフトテニス部とつるぎ高校のソフトテニス部、それにレスリング部の選手・監督ら8人です。それぞれのチームは、1月に行われた四国予選を勝ち上がり、全国への切符を掴みました。四国放送・岡元直社長の激励に応え、選手たちが抱負を述べました（脇町