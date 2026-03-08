いつも似た献立になって、ごはんを考えるのがつらい方はいませんか。ここでは人気料理家で管理栄養士でもある長谷川あかりさんに、毎日のごはんが気楽になる「シンプルな献立ルール」を教えてもらいました。押さえるのは3ステップだけ。すぐに献立が決まるアイデアを紹介します。献立は「料理名で考えない」を習慣に意外性のある食材や調味料の組み合わせで、シンプルながら体に優しいレシピを発信している長谷川あかりさん。そん