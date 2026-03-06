日本航空（JAL）は、「国内線タイムセール」を、3月10日から11日まで開催する。片道最低運賃は、東京/羽田〜大阪/伊丹線が8,800円、東京/羽田〜札幌/千歳・沖縄/那覇線が10,010円、東京/羽田〜福岡線が10,780円など。一部の空港では旅客施設使用料が別途必要となる。対象運賃はプロモーション。搭乗期間は4月1日から6月30日まで。ウェブサイト限定で販売する。ウェブサイトへのアクセスの集中を避けるため、「仮想待合室」を設ける