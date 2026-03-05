3月1日までの1週間に県内で確認されたインフルエンザの感染者数は、2週連続で減少していますが、引き続き県内全域への「インフルエンザ警報」は継続中です。県によりますと、3月1日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は665人で、前の週より144人減りました。2週連続の減少ですが、1医療機関当たりの平均は20.15人と、依然としてインフルエンザ警報の終息基準となる、1医療機関あたり10人を大き