徳島市議会の3月定例会が3月5日に開会し、所信表明で遠藤彰良市長が新年度予算案の編成方針を説明しました。5日に開会した徳島市議会3月定例会には、過去2番目に大きい総額1231億円の新年度一般会計当初予算案など、37議案が提出されました。新年度予算案では、国の補助に合わせた小学校の学校給食費無償化に約7億6700万円、新町西地区再開発組合への補助金に約23億6800万円などを計上しています。所信表明で遠藤彰良市長は、編成