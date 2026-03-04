創業10年で世界の約20万店が参加する北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」。データの可視化によって店舗の廃棄そのものを抑制する仕組みは、いかに進化しているのか。最高経営責任者（CEO）のメッテ・リュッケに訊いた。