盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎さん『R-1ぐらんぷり』第16代王者にして、盲目のピン芸人・濱田祐太郎のコラムが週刊プレイボーイで好評連載中！その名も「盲目のお笑い芸人・濱田祐太郎の『死角からの一撃』」。第15回は、MCを務めた『R-1グランプリ2026』で実は言いたかったこと......。＊＊＊皆さん、こんにちは。濱田祐太郎です。今回は目の見えない僕が『R-1グランプリ2026』の準決勝でMCをした話をしますね。実は『R-1』