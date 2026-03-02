県内も会場のひとつとなる生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」の一般エントリーが3月2日から始まり、担当者らがJR徳島駅前で参加を呼びかけました。2027年5月に関西2府4県と徳島などで開催される、生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ2027関西」。30歳以上なら誰でも参加することができます。2日から大会の一般エントリー