モーリー・ロバートソン氏『週刊プレイボーイ』で2015年1月から11年間、計490回にわたりコラム『挑発的ニッポン革命計画』を連載されていたモーリー・ロバートソンさんが、食道がんのため2026年1月29日に63歳で亡くなられました。編集部一同、心より哀悼の意を表します。これまでコラムを愛読してくださった皆さまへ、担当編集チームからのご挨拶です。＊＊＊【写真】2012年、日本の脱原発運動に関するインタビュー取材時「い