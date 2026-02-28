バンダイスピリッツは、『ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム』より「HG 1/144 Dガンダムセカンド」(3,080円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「HG 1/144 Dガンダムセカンド」(3,080円)コミック『ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム』よりアラハスによって戦闘用に改修されたDガンダムファースト、「Dガンダム