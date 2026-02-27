茨城県の牛久沼で新種の巨大ウイルスが発見された。これは単なる新種の発見にとどまらず、宿主の細胞を肥大化させ核膜を破壊するという異例の振る舞いが、真核生物の細胞核がウイルスに由来するという大胆な仮説に新たな光を当てるかもしれない。