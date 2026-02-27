イオン傘下のダイエーとマックスバリュ関東は２７日、３月から「ダイエー」の屋号を「フードスタイル」に順次切り替えると発表した。首都圏では２０３０年度までに全店で切り替えを終える予定で、ダイエーの屋号が消えることになる。近畿圏でも同時期までに約８割を切り替えることを目指す。イオンは３月に傘下の食品スーパーを再編。首都圏の店舗を運営するマックスバリュ関東にダイエーの関東事業などを統合し、「イオンフー