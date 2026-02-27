気鋭のカメラマンが路上で撮った多様な人間模様東洋一の歓楽街、新宿・歌舞伎町が変容している。欧米や中東など世界中から人々が集まっているのだ。気鋭のカメラマンが２月上旬の約10日間、毎晩23時ごろに撮影した写真から、多くの人を惹きつける歌舞伎町の魅力を紹介！「一緒に撮る？」一緒に踊る二人の女性はコスプレした日本人と外国人のユーチューバーだ。なんと初対面だという。後方ではそれぞれの友人が、彼女たちのダンスを