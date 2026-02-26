茨城県常陸太田市で女性を殺害し、遺体を山林に遺棄した罪に問われている男に検察側は懲役20年を求刑しました。三瓶博幸被告（37）は2022年、常陸太田市内の別荘で都内に住む女性（当時23）の首を圧迫して殺害し、遺体を付近の山林に遺棄した罪に問われていて、無罪を主張しています。26日の裁判で検察側は「被害者の最終生存時の接触者は三瓶被告のみ」などと指摘しました。その上で、「事実は合理的で三瓶被告が殺害し、遺棄した